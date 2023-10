Freddie Mercury e Queen serão destaques em mostra na Itália

RIMINI, 1 OUT (ANSA) - A cidade de Rimini, no norte da Itália, vai inaugurar na próxima terça-feira (3) uma exposição que homenageará o cantor Freddie Mercury (1946-1991) e a banda britânica de rock Queen.

De acordo com os organizadores do evento, que irá até dia 30 de novembro, o público poderá ver de perto várias fotografias, vídeos, acessórios, roupas e outras recordações do artista e da histórica banda.