Incêndio em boates deixa ao menos 13 mortos na Espanha

MÚRCIA, 1 OUT (ANSA) - Um incêndio que atingiu um complexo de boates em Múrcia, na Espanha, deixou pelo menos 13 pessoas mortas neste domingo (1º).

De acordo com as autoridades locais, a área é composta por três casas noturnas vizinhas e todas elas foram atingidas pelas chamas. No entanto, as vítimas foram achadas na boate Fonda.