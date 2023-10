Itália manifesta solidariedade com Turquia após atentado a bomba

"Acompanho com grande atenção as notícias de Ancara. O governo italiano condena veementemente todas as formas de terrorismo e expressa a sua total solidariedade com a Turquia", escreveu Tajani em suas redes sociais.

O ministro turco acrescentou que ao menos dois policiais se feriram levemente durante a ação. O político ainda afirmou que os terroristas só conseguiram se aproximar do prédio por terem usado uma viatura.

Entre 2015 e 2016, a capital turca esteve diversas vezes no centro de ataques terroristas, mas o último havia sido em março de 2016, quando um carro-bomba explodiu no centro da cidade e deixou 38 mortos. (ANSA).

