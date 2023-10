Itália quer entender posição da Alemanha sobre migrantes

PAESTUM, 1 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, declarou neste domingo (1º) que gostaria de compreender a posição da Alemanha sobre a crise migratória no Mediterrâneo.

Em um comício do partido Força Itália (FI) em Paestum, no sul do país, Tajani declarou que Berlim fechas as suas fronteiras terrestres ao mesmo tempo que financia ONGs de resgate de migrantes.