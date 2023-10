Osimhen diz que nada ficará no caminho entre ele e Nápoles

NÁPOLES, 1 OUT (ANSA) - O atacante Victor Osimhen afirmou que não permitirá que nada fique no meio do caminho entre ele e os torcedores da equipe do Napoli, atual campeão italiano.

Em sua declaração, o jogador nigeriano, que se viu recentemente no meio de uma grande polêmica envolvendo um vídeo divulgado nas redes oficiais do clube, comentou que ir para Nápoles foi uma "decisão maravilhosa".