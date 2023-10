Sinner vence japonês e avança às quartas do ATP de Pequim

ROMA, 1 OUT (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, atual número sete do mundo, avançou às quartas de final do ATP 500 de Pequim, na China.

O tirolês superou com tranquilidade o japonês Yoshihito Nishioka por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.