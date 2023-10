Candidato pró-Rússia vence eleições na Eslováquia

BRATISLAVA, 2 OUT (ANSA) - O partido do ex-premiê da Eslováquia Robert Fico venceu as eleições antecipadas do país ele deve retornar ao poder - que já ocupou três vezes - levando ao governo posições pró-Rússia, interrompendo o envio de armas à Ucrânia; e anti-migração.

Com o resultado, o cenário político deve levar Bratislava para mais perto da Hungria sob Viktor Orbán do que do comando da União Europeia.