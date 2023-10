Chanceleres da UE fazem reunião histórica em Kiev sobre guerra

Tajani teria reiterado que Roma está "fortemente empenhada" em ajudar a reconstrução do país, dizendo que isso estaria entre as prioridades da presidência italiana do G7 no próximo ano, e que apoia a adesão da Ucrânia à União Europeia.

Além disso, garantiu que pretende trabalhar para aumentar o consenso sobre a fórmula de paz de 10 pontos de Zelensky, mas envolvendo outros atores globais, como Índia, Brasil, China, países africanos, com o objetivo de chegar a uma paz "justa" O ministro italiano planeja "o compromisso com a reconstrução e a estabilidade econômica no quadro da próxima presidência do G7 e como organizadores da conferência internacional sobre a reconstrução em 2025 e para a conservação do patrimônio cultural, como a Catedral de Odessa".

Para Tajani, "a perspectiva de adesão à UE que apoiamos continua a ser central, para a qual Kiev também deve fazer a sua parte com reformas internas (no domínio do Estado de direito, sistema judicial, anticorrupção e transparência) em ordem para poder iniciar a negociação no próximo ano". (ANSA).

