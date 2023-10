Fiorentina vence Cagliari por 3 a 0 com gol contra

O terceiro gol foi de M'Bala Nzola aos 49 minutos do segundo tempo.

A Fiorentina subiu para quinto na classificação da Serie A com 14 pontos. O Cagliari é o lanterna com apenas dois pontos.

Após sete rodadas, a Internazionale lidera com os mesmos 18 pontos do Milan, segundo colocado. Napoli e Juventus, com 14, completam o grupo dos quatro primeiros.

A próxima rodada do Campeonato Italiano acontece no fim de semana e tem como destaques os jogos Inter x Bologna, Juventus x Torino e Genoa x Milan no sábado (7); e Lazio x Atalanta, Cagliari x Roma e Napoli x Fiorentina no domingo (8).

No meio de semana, os times italianos jogam pelas competições internacionais: a Fiorentina enfrenta o Ferencvaros, da Hungria, na quinta-feira (5) às 16h (horário de Brasília) pela 3ª rodada da Conference League, que é o terceiro campeonato de clubes na hierarquia do futebol europeu. (ANSA).