Itália trabalha em 8º pacote de armas para Ucrânia, diz Tajani

KIEV, 2 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se reuniu nesta segunda-feira (2) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e afirmou que seu país trabalha no oitavo pacote de armas destinado a Kiev.

A conversa entre os líderes ocorreu em "um espírito de grande e especial amizade mútua entre os governos".