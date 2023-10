FLORENÇA, 2 OUT (ANSA) - A 7ª rodada do Campeonato Italiano terminou nesta segunda-feira com a vitória da Fiorentina sobre o Cagliari por 3 a 0 no estádio Artemi Franchi em Florença.

O time da casa encaminhou a vitória ainda na primeira metade do primeiro tempo: Nicolás González abriu o placar aos 3 minutos e Alberto Dossena marcou contra aos 21. (ANSA).