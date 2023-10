Itamaraty recebe credenciais do novo embaixador da Itália

BRASÍLIA, 2 OUT (ANSA) - O Itamaraty informou que a secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, recebeu nesta segunda-feira (2) as cópias figuradas das cartas credenciais do novo embaixador da Itália, Alessandro Cortese.

Ele foi o escolhido do governo italiano para substituir Francesco Azzarello.