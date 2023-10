Jogadora denuncia racismo em campo durante partida de futebol

"É um comportamento inaceitável e em desacordo com um lugar como o esporte", escreveu a sociedade do Piemonte, lançando a hashtag #SiamoTuttiSylla (#SomosTodosSylla, em português).

"Para mim o esporte é respeito e diversão. Eu não condeno todo o clube, somente a autora do gesto, totalmente inútil e fora de lugar. Foi intencional, me seguiu de propósito para me ofender e insultar, embora eu não tivesse dito nada a ela. Eu não reagi, mas aquela frase me fez verdadeiramente mal", disse Awa Sylla nas redes do Alessandria.

"Além disso, o árbitro estava atrás de mim. Olhei para ele e perguntei se ouviu, mas ele disse que não e que falaríamos ao fim da partida. Obviamente isso não aconteceu. É inaceitável, peço à Federação que tome providências", concluiu a jogadora.

Os dois clubes se enfrentaram em partida na categoria Eccelenza (Excelência, em português), que é a quarta divisão do futebol feminino italiano.

A ANSA confirmou que a procuradoria federal da Federação Italiana de Futebol abriu uma investigação sobre o episódio. A atleta será ouvida pelos investigadores ainda nesta segunda-feira (2).

O ministro italiano dos Esportes, Andrea Abodi, lamentou o episódio: "O racismo é insuportável em qualquer lugar, ainda mais num campo de futebol, um local esportivo. Tenho certeza de que os fatos serão esclarecidos brevemente, com decisões adequadas tomadas em consequência".