Meloni critica decisão judicial que favoreceu migrantes no país

De acordo com o decreto, os migrantes podem ser mantidos em centros de acolhimento antes de serem expulsos durante até 18 meses, mas podem pagar 5 mil euros para não serem "detidos". A medida, no entanto, tem provocado diversas críticas.

Em publicação nas redes sociais, a premiê italiana afirmou que ficou "surpresa com a decisão do juiz de Catânia que, por motivos incríveis, libertou um migrante ilegal que já tinha recebido uma ordem de deportação, declarando unilateralmente a Tunísia um país inseguro - o que não é a tarefa do poder judicial - e indo contra as medidas de um governo eleito democraticamente".

"Esta não é a primeira vez que isto acontece, mas continuaremos a defender as fronteiras [da Itália]", acrescentou ela.

Meloni enfatizou ainda que o governo enfrenta um "trabalho difícil" para combater a imigração ilegal, mas garantiu que os seus esforços "terão resultados concretos, com paciência e determinação".

"É claro que tudo se torna muito mais difícil se outros Estados estiverem a trabalhar na direção oposta e se parte da Itália está fazendo tudo o que pode para favorecer a imigração ilegal", afirmou.

O governo de Meloni está em meio a uma disputa com a Alemanha sobre a decisão do governo do chanceler Olaf Scholz de financiar ONGs responsáveis por operações de resgate de migrantes no mar Mediterrâneo.