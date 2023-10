Mercado mantém estimativa de expansão do PIB em 2,92%

(ANSA) - BRASÍLIA, 02 OTT - O Boletim Focus do Banco Central manteve estável nesta segunda-feira (2) a projeção de crescimento do produto interno bruto (PIB) brasileiro em 2023, após cinco semanas seguidas de alta.

O relatório, elaborado com base em estimativas de economistas do mercado, projeta um avanço de 2,92% do PIB em 2023, mesmo índice da semana passada.