MSC compra 50% do grupo ferroviário italiano Italo

ROMA, 2 OUT (ANSA) - Por Alfonso Abagnale - A MSC, colosso mundial de logística e transporte de cargas, adquiriu metade do grupo ferroviário Italo, marcando um acordo vinculante para a compra de 50% da empresa junto ao fundo americano GIP.

No entanto, o GIP permanece como proprietário da outra metade, mantendo uma governança conjunta com a MSC, juntamente com algumas entidades do Grupo Allianz e fundos gerenciados pela Allianz Capital Partners, além de outros co-investidores.