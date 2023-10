Nicarágua prende mais 2 sacerdotes católicos

CIDADE DO VATICANO, 2 OUT (ANSA) - O regime de Daniel Ortega mandou prender mais dois sacerdotes católicos na tarde do último domingo (1º), na Nicarágua, em meio a uma repressão cada vez maior ao clero do país.

Trata-se dos padres Iván Centeno, da paróquia Imaculada Concepcíón de María, em Jalapa, Nuerva Segovia; e Julio Ricardo Norori, da Paróquia San Juan Evangelista de San Juan del Río Coco, em Madriz, que foram retirados das suas respectivas igrejas por civis conhecidos como "paramilitares".