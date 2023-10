Papa abre para bênção a casais gays em resposta a conservadores

Em um dos questionamentos, os cardeais perguntavam se a Igreja poderia aceitar como "um possível bem situações objetivamente pecaminosas, como as uniões entre pessoas do mesmo sexo".

Francisco esclareceu que a "Igreja tem uma concepção muito clara do casamento, que é uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos"; por isso, deve evitar "qualquer tipo de rito ou sacramento que poderia contradizer essa convicção e implicar que algo é reconhecido como casamento".

Por outro lado, o pontífice ressaltou que os padres e bispos não devem perder a "caridade pastoral, que deve passar por todas as decisões e atitudes" dos prelados. "Quando você pede uma bênção, você expressa um pedido de ajuda a Deus, uma oração para poder viver melhor. Portanto, não podemos nos tornar juízes que apenas negam, rejeitam, excluem", afirmou.

O líder católico ressaltou que "a prudência pastoral deve discernir adequadamente se existem formas de bênção, solicitadas por uma ou várias pessoas, que não transmitam uma concepção errada do casamento". "Embora existam situações que, do ponto de vista objetivo, não são moralmente aceitáveis, a mesma caridade pastoral exige que não tratemos simplesmente as outras pessoas como 'pecadoras'", salientou.

As dúvidas haviam sido apresentadas pelos cardeais Raymond Leo Burke (EUA), Walter Brandmuller (Alemanha), Juan Sandoval Íñiguez (México), Robert Sarah (Guiné) e Joseph Zen Ze-kiun (Hong Kong), e a carta foi vazada dois dias antes do início do Sínodo dos Bispos, que abordará as mesmas questões.

O documento era datado de 10 de julho, e Francisco respondeu no dia seguinte, mas os cardeais sentiram que as respostas não eram suficientes.