Stellantis será destaque na Rio Innovation Week 2023

RIO DE JANEIRO, 2 OUT (ANSA) - Com soluções pioneiras voltadas ao futuro da mobilidade, a Stellantis estará presente na terceira edição da Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação na América Latina, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de outubro, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro.

As informações foram divulgadas em nota, que destaca que o grupo do setor automotivo, além de apresentar suas novas tecnologias, promoverá debates sobre as megatendências do setor, como o Decarbonization Panel, que ocorrerá em 4 de outubro no palco do Impact Hub.