STF forma maioria para condenar mais 5 réus por 8 de janeiro

(ANSA) - BRASÍLIA, 02 OTT - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste domingo (1º) para condenar mais cinco réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em julgamento no plenário virtual, o ministro Cristiano Zanin endossou o voto do relator Alexandre de Moraes pela condenação dos acusados por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, associação criminosa, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.