Taxa de desemprego na Itália atinge menor valor em 14 anos

Já a taxa de inatividade na população permaneceu estável em 33,5%, enquanto o nível de ocupação subiu 0,1 ponto, para 61,5%.

Com isso, o número de pessoas empregadas na Itália no fim de agosto era de 23,593 milhões, alta de 523 mil unidades (+2,3%) na comparação com igual período do ano passado e de 59 mil (+0,3%) em relação a julho. (ANSA).

