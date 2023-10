Teto de igreja desaba e deixa mortos e feridos no México

CIDADE DO MÉXICO, 2 OUT (ANSA) - Ao menos 10 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas após o teto e as paredes de uma igreja em Ciudad Madero, no nordeste do México, desabarem durante uma cerimônia de batismo.

A tragédia ocorreu por volta das 14h18 (horário local) do último domingo (30) e deixou também cerca de 20 desaparecidos sob os escombros, segundo as autoridades. O governador de Tamaulipas, Américo Villareal, lamentou a tragédia nas redes sociais e informou que estão sendo mobilizadas forças de resgate para atender as vítimas. Unidades da Guarda Nacional, da Polícia Estadual, da Defesa Civil de Tamaulipas e da Cruz Vermelha intervieram no local em busca de possíveis sobreviventes.