Acidente com ônibus deixa ao menos 21 mortos na Itália

VENEZA, 3 OUT (ANSA) - Um ônibus cheio caiu na noite desta terça-feira (3), ainda à tarde no Brasil, em Mestre, na porção continental de Veneza, na Itália. Ele precipitou de um elevado em Via dell'Elettricità, caindo 10 metros sobre uma linha ferroviária.

Até o momento, foram confirmadas ao menos 21 mortes e 18 feridos, sendo cinco em estado grave. O motorista morreu. Entre as vítimas estão também ao menos duas crianças.