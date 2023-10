Autoridades e religiosos condenam ataque a cristãos em Jerusalém

David Lau, rabino-chefe ashkenazita de Israel, também condenou o episódio: "Esse não é o caminho da Torá. Não há um único rabino apoiando e legitimando um ato tão desprezível".

Em seguida, o premiê do país, Bejamin Netanyahu, também se manifestou: "Condeno com firmeza todas as tentativas de intimidar os fiéis e adotarei ações imediatas e decididas contra tudo isso. Israel se empenha em salvaguardar o sagrado direito de culto e peregrinação aos lugares santos de todas as fés".

"Um comportamento ofensivo contra os fiéis é sacrilégio e inaceitável. Nenhuma forma de hostilidade contra qualquer um envolvido em ritos religiosos será tolerada", concluiu.

O cardeal Pierbattista Pizzabala, Patriarca Latino de Jerusalém, disse à ANSA que espera que Netanyahu tome providências: "Pela primeira vez, se não me engano, o primeiro-ministro estigmatizou esse fenômeno. Esperamos que agora, além das palavras, haja fatos. Não é um fenômeno que me choca, e, infelizmente, não é uma novidade". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.