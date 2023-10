Biden faz ligação entre líderes UE e Otan sobre apoio à Ucrânia

BRUXELAS, 3 OUT (ANSA) - Líderes da União Europeia, do G7, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da organização Bucareste 9 (B9) fizeram uma ligação nesta terça-feira (3) para falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. A conversa foi promovida pelo presidente americano, Joe Biden.

"Foi uma boa conversa telefônica com os líderes da Otan, promovida pelo presidente Joe Biden. Enquanto a Rússia continua sua guerra brutal, estamos todos empenhados em apoiar a Ucrânia por todo o tempo necessário", escreveu, no Twitter, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.