Fedez apresenta 'ligeira' melhora, mas segue internado em Milão

Na ocasião, os médicos precisaram intervir com uma gastroscopia urgente no centro cirúrgico para conter o sangramento interno.

Fedez está sendo monitorado constantemente por meio de exames de hemograma. Apesar da melhora, a situação continua delicada e, portanto, não há previsão de alta médica.

Nos últimos dias, o cantor, que deve permanecer internado pelo menos até a próxima semana, recebeu a visita de sua esposa, a influenciadora digital Chiara Ferragni, e de seus pais. Ela, inclusive, precisou voltar com urgência de Paris, onde participava dos desfiles da Semana de Moda, para acompanhar o marido.

O italiano é considerado um dos maiores nomes da música italiana na atualidade e recentemente se recuperou de um câncer no pâncreas. Além disso, forma com Ferragni o casal mais badalado do país. (ANSA).

