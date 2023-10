Fiat mantém liderança no mercado brasileiro com 23%

Ao todo, foram 43.224 unidades emplacadas em setembro, o que levou o total de 2023 a 339.916, quase 100 mil à frente da segunda colocada.

O carro mais vendido do Brasil em setembro foi novamente a Fiat Strada, com 12.834 unidades emplacadas, e a marca também ocupa a sétima e a oitava posições, com Mobi (6.016) e Argo (5.938), respectivamente.

Considerando o ano todo, a Strada também é primeira colocada, com 86.635 unidades emplacadas, enquanto o Mobi é o sexto, com 51.633, e o Argo é o oitavo, com 50.909.

"Pelo segundo mês consecutivo, atingimos um importante percentual de 23% de market share, o que significa dizer que quase um a cada quatro veículos vendidos no Brasil é da Fiat, motivo de enorme orgulho para toda a equipe", afirmou Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul.

"E as boas notícias não param por aí, uma vez que teremos a chegada do novo Fastback Abarth no mês de outubro para acrescentar ainda mais veneno ao nosso portfólio no Brasil", acrescentou. (ANSA).