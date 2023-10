Fiera Milano anuncia 1ª edição da feira 'Fruit Attraction' em SP

A Fruit Attraction São Paulo ocorrerá no São Paulo Expo, entre 16 e 18 de abril de 2024.

O pavilhão de exposições terá 9 mil metros quadrados e está prevista a participação de 200 expositores do mundo todo.

Além disso, será desenvolvido um programa de compradores convidados internacionais com 250 integrantes.

"Estamos entusiasmados em colaborar com Ifema Madrid em um projeto tão interessante. Através da Fiera Milano brasil, uma das principais organizadoras de feiras do mercado brasileiro, estamos profundamente radicados no ecossistema e entendemos imediatamente o potencial da Fruit Attraction em São Paulo", disse Andrea Sozzi, Group Business Development Director da Fiera Milano, apresentando o projeto em Madri.

Para Sozzi, "a força da marca Fruit Attraction, unida à nossa sólida plataforma industrial local e ao nosso time de talento, guiada pelo nosso CEO, Maurício Duval Macedo, garantirá o sucesso dessa iniciativa".

"Acreditamos que, no atual cenário de mercado, a cooperação seja fundamental para os organizadores de feiras para prosperar e desfrutar das oportunidades que se apresentarão a nível global, unindo as capacidades e ativos para criar valor para os expositores e compradores", concluiu. (ANSA).