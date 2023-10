Greve atinge transporte sobre trilhos e saneamento em São Paulo

(ANSA) - BRASÍLIA, 03 OTT - Começou na madrugada desta terça-feira (3) a greve de 24 horas convocada por funcionários do Metrô de São Paulo, da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) e da empresa estadual de saneamento Sabesp, que afeta cerca de 4 milhões de usuários do transporte pública e foi criticada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Por volta das 6h30, estavam total ou parcialmente fora de serviço quatro linhas do Metrô e cinco da CPTM, com grandes filas se formando diante de estações, como Corinthians-Itaquera, na populosa zona leste da maior cidade do país.