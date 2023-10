Inter garante 1ª vitória na Liga dos Campeões sobre o Benfica

O gol da vitória da Inter foi marcado pelo atacante francês Marcus Thuram aos 17 minutos do segundo tempo.

Os italianos estão em segundo lugar no Grupo D com quatro pontos. A Real Sociedad, da Espanha, venceu o Red Bull Salzburg, da Áustria, por 2 a 0 fora de casa e ocupa a liderança com os mesmos quatro pontos. Os espanhóis estão em 1º lugar porque possuem um saldo de gols melhor.

A Inter segue na zona de classificação para as oitavas de final. A vantagem para o Red Bull Salzburg é de um ponto, enquanto o Benfica é o último colocado com duas derrotas em dois jogos.

A próxima rodada da Liga dos Campeões será no dia 24 de outubro: a Inter joga em Milão contra o Red Bull Salzburg enquanto Benfica e Real Sociedad se enfrentam em Lisboa.

No sábado, às 10h da manhã (horário de Brasília), os nerazzurri defendem a liderança do Campeonato Italiano no jogo contra o Bologna em San Siro.

A Inter tem 18 pontos e está disputando o primeiro lugar com o Milan, que tem a mesma pontuação e joga no sábado, às 15h45 (horário de Brasília), fora de casa, contra o Genoa. (ANSA).