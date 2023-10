Lula sanciona lei e faz fisioterapia no Palácio da Alvorada

(ANSA) - BRASILIA, 03 OTT - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona nesta terça-feira (3) a lei do programa Desenrola, sobre renegociação de dívidas com os bancos, em sua primeira atividade oficial no Palácio da Alvorada após a cirurgia no quadril, segundo informou a Secretária de Comunicação Social (Secom).

O mandatário foi submetido a um procedimento no quadril na sexta-feira passada (29) no Hospital Sírio Libanês de Brasília.