Meloni é alvo de protestos em visita ao norte da Itália

TURIM, 3 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi alvo de um protesto marcado por confrontos entre manifestantes e policiais durante sua visita a Turim, no norte do país, nesta terça-feira (3).

A mobilização ocorre no momento em que a premiê italiana participa do evento "Festival das regiões", que é realizado no município. "Meloni, você não é bem-vinda em Turim", é uma das frases escritas nas faixas carregadas por alguns dos manifestantes.