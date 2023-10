MP colombiano pede inquérito contra Petro por campanha eleitoral

BOGOTÁ, 3 OUT (ANSA) - O Ministério Público da Colômbia pediu nesta terça-feira (3), ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Conselho Nacional Eleitoral e à Comissão de Impeachment da Câmara dos Deputados que investiguem o presidente Gustavo Petro pelas supostas irregularidades relacionadas ao financiamento da última campanha eleitoral.

As autoridades basearam a solicitação nas declarações do filho mais velho do chefe de Estado, Nicolás, que confessou ter utilizado fundos de origem duvidosa na campanha presidencial de seu pai, após ter sido acusado de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.