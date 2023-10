Mulheres têm filhos cada vez mais tarde na Itália

ROMA, 3 OUT (ANSA) - Um estudo divulgado nesta terça-feira (3) revelou que as mulheres estão se tornando mães com idades cada vez mais avançadas na Itália, em meio ao declínio da taxa de natalidade no país.

Segundo relatório sobre nascimentos na Itália, produzido pelo Ministério da Saúde, a idade média das mães italianas que dão à luz ao seu primeiro filho é, em média, superior a 32 anos.