Negociadores de Mercosul e UE se reúnem hoje em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual mandatário pro tempore do Mercosul, manifestou o interesse em assinar o acordo ainda em 2023, mas considera "inaceitável" um documento adicional sobre metas ambientais proposto pela UE no começo do ano.

Um dos assuntos na pauta da reunião de hoje deve ser a resposta do Mercosul a esse pleito de Bruxelas. De acordo com a fonte do Itamaraty, "não é possível" antecipar o desfecho da reunião, e o fato de o encontro ser presencial "não deveria" ser interpretado como um sinal político de grande importância.

Os diplomatas brasileiros serão coordenados pelo embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, e as conversas acontecerão sem a presença da imprensa. (ANSA).

