Ópera italiana reúne mais de 10 mil em apresentações em SP

SÃO PAULO, 3 OUT (ANSA) - O Consulado-Geral da Itália em São Paulo concluiu mais uma temporada do projeto "A Caminho do Interior", que leva a arte e a cultura do "Belpaese" para cidades paulistas.

A edição 2023 da iniciativa, realizada em parceria com o Instituto Italiano de Cultura, aconteceu entre 30 de junho e 28 de setembro, com a ópera "Cavalleria Rusticana", de Pietro Mascagni (1863-1945).