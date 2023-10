Papa reafirma defesa da comunhão para divorciados

O texto evita falar se a vida sexual do casal formado por pelo menos um católico divorciado deve ser mencionada "no sacramento da reconciliação", mas destaca que deve ser "sujeita a um exame de consciência para confirmar que é uma verdadeira expressão de amor".

A dúvida chega às vésperas do Sínodo dos Bispos, que discutirá temas ligados à doutrina católica, e em meio às insatisfações das alas mais conservadoras do clero com a postura progressista de Francisco. Recentemente, um grupo de cardeais hostis ao Papa o questionou abertamente sobre bênçãos a casais homoafetivos e reclamou da resposta de Bergoglio, que deixou aberta essa possibilidade, desde que esses atos não sejam confundidos com o casamento. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.