Petrobras volta a defender exploração na Margem Equatorial

Prates ainda celebrou a autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) para perfuração de dois poços exploratórios na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte.

"É um belíssimo começo em direção ao Amapá", destacou o presidente, que disse estar convencido da existência de grandes reservas de óleo e gás na Margem Equatorial, uma faixa de 2,2 mil quilômetros que se estende da foz do Amazonas até a Bacia Potiguar.

A Guiana já descobriu importantes reservatórios nessa região, o que despertou a atenção da Petrobras e de petroleiras estrangeiras. A estatal e o Ministério de Minas e Energia defendem a exploração na Margem Equatorial, enquanto o Ministério do Meio Ambiente é contra devido ao risco de desastres ecológicos.

"A Petrobras é o melhor, se não o único operador capaz de fazer a operação na Margem Equatorial com total segurança", garantiu Prates, que minimizou supostas divergências com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. "Todo mundo é da turma do governo Lula, não há dissonância entre os representantes do governo", salientou. (ANSA).

