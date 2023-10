Presidente da Câmara dos EUA é destituído pelo próprio partido

McCarthy, considerado moderado, foi alvo de uma insurreição da ala trumpista mais à direita do próprio partido, com uma moção de retirada do cargo apresentada por Matt Gaetz.

Além deles, a saída também contou com votos de parlamentares do Partido Democrata.

A votação, apertada, terminou em 216 a 210.

Patrick McHenry foi escolhido como interino até que a Câmara escolha um novo presidente. Enquanto isso, os trabalhos devem ficar suspensos.

A manobra ocorreu poucos dias após um acordo bipartidário para evitar uma paralisação parcial do governo, o chamado "shutdown", que interromperia o orçamento das agências federais, as folhas dos servidores e outras atividades federais.

Gaetz também acusa McCarthy de ter um acordo secreto com o presidente americano, Joe Biden, para financiar o apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia. (ANSA).