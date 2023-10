Primeira cerveja do mundo feita com azeitonas chega na Itália

ROMA, 3 OUT (ANSA) - Considerada a primeira cerveja do mundo feita com azeitonas, a Oliba Green Beer, produzida na Espanha, desembarcou no mercado italiano para ser degustada em uma feira em Roma.

Com coloração verde-oliva, a cerveja é feita com azeitonas dos Pireneus no estilo Bohemian Pilsner e é elaborada com malte de cevada e trigo, lúpulo, levedura, extrato de azeitona, concentrado de açafrão e espirulina.