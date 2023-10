Rebecca Tarlazzi anuncia aposentadoria aos 24 anos

BOLONHA, 3 OUT (ANSA) - A italiana Rebecca Tarlazzi, rainha da patinação artística sobre rodas, surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria do esporte com apenas 24 anos de idade.

"Dezesseis vezes no posto mais alto do mundo, mas agora acabou. Veremos o que farei. Enquanto isso, retomo minha vida, mas preciso de fortes emoções", declarou durante uma entrevista ao jornal "Il Resto del Carlino".