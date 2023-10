Rei da Espanha indica Sánchez para tentar formar novo governo

A decisão foi tomada depois que o Parlamento da Espanha rejeitou definitivamente a candidatura de Alberto Núñez Feijóo à liderança do Executivo do país.

O político da legenda conservadora Partido Popular viu sua coalizão de direita vencer as eleições legislativas, mas não angariou maioria na votação inicial para formar um governo.

"Tenho como objetivo criar um governo legislativo: apresentarei um projeto de estabilidade, de progresso, para os jovens, trabalhadores, idosos e mulheres deste país. Acreditamos em um progresso social de trabalho estável e salários dignos, juntamente com a proteção do planeta", declarou Sánchez, no final da conversa com o rei no último dia de consultas governamentais.

O Parlamento tem até novembro para eleger um novo chefe de governo e evitar que sejam convocadas novas eleições. A Espanha já precisou repetir eleições duas vezes, em 2016 e 2019, por nenhum candidato a premiê conseguir aprovação. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.