Republicanos tentam derrubar presidente da Câmara da mesma sigla

WASHINGTON, 3 OUT (ANSA) - O deputado republicano Matt Gaetz, de extrema-direita e trumpista, apresentou nesta segunda-feira (2) uma moção para destituir o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, também republicano.

Gaetz acusa McCarthy de ter um acordo secreto com o presidente americano, Joe Biden, para financiar o apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia.