Sinner bate Alcaraz e chega à final do Aberto da China

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner derrotou o número um do mundo Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-1, e avançou para a final do Aberto da China, em Pequim.

De quebra, Sinner subir para a quarta posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), melhor patamar de sua carreira e também da história do tênis italiano, igualando o recorde alcançado por Adriano Panatta em 1976.