Trem rosa na Itália promoverá prevenção contra câncer de mama

O objetivo da campanha é fazer com que as passageiras se consultem e tirem todas as dúvidas em um balcão de informações, que abordará a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, em comboios com rotas intermunicipais e regionais.

A equipe sanitária e os voluntários poderão ser encontrados nos Freccia Louges das estações Roma Termini e Milão Centrale.

Neste ano, pela primeira vez, a Frecciarosa inclui também atividades patrocinadas pela região do Lazio. Desta forma, de 19 a 21 de outubro, na estação Ostiense, acontecerá uma campanha de conscientização dedicada a três exames - mamografia, Papanicolau e análise de sangue oculto nas fezes.

Outra novidade é a distribuição do "Disco de Vacinação", uma ferramenta de fácil consulta para promover a cultura da vacinação em todas as idades, e do folheto informativo sobre estilos de vida corretos voltados para a prevenção do câncer.

Com patrocínio do Ministério da Saúde da Itália e da presidência do Conselho dos Ministros, a campanha é realizada pela Ferrovie dello Stato Italiane (FS), em parceria com a Fundação IncontraDonna, e conta com a participação da Sociedade científica da Associação Italiana de Oncologia Médica (Aiom).

A edição de 2023 também foi enriquecida com a Medalha do Presidente da República pelo elevado valor social e nacional da iniciativa. No ano passado, 25 mil passageiros foram alertados, 15 mil cadernetas de saúde foram distribuídas e mais de mil atendimentos foram realizados a bordo do trem. (ANSA).