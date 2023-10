Trens entre Itália e França ficarão interrompidos até junho

Assim, os TGV (da Sncf) e os Frecciarossa (da Trenitalia) entre Paris e Milão, bem como os 170 trens de carga que utilizam essa linha a cada semana, serão interrompidos pelo menos até junho.

"Espero que o Frejus reabra o mais rápido possível para os trens italianos", afirma o ministro dos Transportes, Matteo Salvini, lembrando a colaboração com o governo francês para o Monte Branco, onde as obras de manutenção, segundo ele, "foram repensadas e reajustadas sem fechamentos prolongados que não podemos nos dar ao luxo".

A longa interrupção do tráfego ferroviário entre Itália e França causa preocupação no mundo econômico em Turim. "É fácil prever graves repercussões para a região, com um aumento significativo no transporte rodoviário e o consequente congestionamento do trânsito", explica Dario Gallina, presidente da Câmara de Comércio de Turim e da associação AlpMed.

"É necessário fazer todos os esforços necessários para acelerar os trabalhos de restauração da linha, a fim de resolver um problema que não se limita apenas à região francesa envolvida, mas impacta fortemente as rotas de longa distância entre os dois países", acrescenta Gallina.

Os transportadores da FAI explicam que "muitas empresas estão enfrentando dificuldades e foram obrigadas a recorrer ao programa de ajuda para o desemprego e outros apoios sociais disponíveis, mas não poderão ser sustentadas por um período tão longo".

Para a Câmara de Comércio de Turim, a perspectiva do fechamento da linha ferroviária por um ano representa um risco de desertificação total da intermodalidade ferroviária entre Itália e França e causa um dano incalculável para a economia transfronteiriça.