Turquia prende mais de 900 pessoas após atentado em Ancara

ANCARA, 3 OUT (ANSA) - Ao menos 90 pessoas foram presas nesta terça-feira (3) pelas forças de segurança da Turquia, acusados de envolvimento com o partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo terrorista pela Turquia e por aliados do Ocidente.

A operação foi realizada depois que, no domingo, o grupo reivindicou a autoria de um atentado suicida em Ancara, do lado de fora do Ministério do Interior.