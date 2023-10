Argentina promove descoberta do norte com 'rotas naturais'

Salta, 1,2 mil metros acima do nível do mar, perto dos planaltos andinos, é também o ponto de partida para explorar a região, que em San Antonio de los Cobres reserva a experiência única do "Trem para as Nuvens". Uma linha ferroviária de 200 km construída há mais de 60 anos para levar alimentos e materiais às minas do deserto do Atacama, no Chile, e que atravessa as paisagens mais mágicas da região. Em seu ponto mais alto, ela atinge 4,2 mil metros acima do nível do mar, no viaduto La Polvorilla, uma ponte metálica suspensa no céu.

Mas as emoções continuam com a Hornocal, a montanha das Sete Cores, na Quebrada de Purmamarca. Um cenário digno das pinturas de Salvador Dalí devido à intensa gama cromática gerada pela história geológica e pela riqueza dos minerais e que assistiu à sedimentação sequencial de depósitos marinhos e fluviais, formando até 11 camadas, em tons que mudam de acordo com a luz. A viagem recomeça com a paisagem lunar de Salinas Grandes, o terceiro maior deserto de sal do planeta, para experimentar o encanto de caminhar sobre uma superfície cristalizada enquanto se perde no silêncio.

Outra parada obrigatória, a cerca de 20 km de distância, é o sítio arqueológico pré-incaico de Tilcara, uma fortaleza que domina a cidade de cima. O destino fica na província de Jujuy, a última do norte da Argentina, na fronteira com a Bolívia e o Chile, onde as estradas ligam Purmamarca a San Pedro de Atacama.

Aqui o chef Walter Leal, um dos fundadores do movimento Cucina Andina, reúne seu laboratório de pesquisa em Maimará para documentar a variedade da oferta gastronômica. Os pratos típicos incluem calapurca (sopa com pimenta moída e caldo de carne), sopa majada (com carne desidratada) e tistincha (ensopado de cordeiro ou lhama). E também não faltam vinhos nativos, sendo a Quebrada de Humahuaca pioneira em vinhedos de grande altitude.

(ANSA).