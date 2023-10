Banco Mundial aumenta projeção do PIB brasileiro para 2,6%

(ANSA) - BRASÍLIA, 04 OTT - O Banco Mundial revisou hoje (4) sua estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,6% em 2023, ante uma projeção de 1,2% no relatório de junho. No entanto, pioraram os dados para 2024 e 2025.

O crescimento brasileiro deve ser maior que a média da América Latina e Caribe, onde a expansão será de 2%, de acordo com o relatório "Conectados: tecnologias digitais para a inclusão e o crescimento", apresentado pelo economista-chefe do Banco Mundial, William Maloney.