Brasil é 'ambiente natural para inovação', diz empresa italiana

"Se você não tem pessoas que sabem lidar com tecnologia, talvez aquele país venha a ser um pouco menos atrativo do que outro com talentos disponíveis", ressaltou.

Di Cesare citou o exemplo do setor do agronegócio, onde já existe muita tecnologia embarcada, como máquinas com sensores, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial, mas o desafio para o fazendeiro é aproveitar esses dados para gerar informações relevantes.

"A transformação digital significa substancialmente mudar o negócio, reinventar-se, e isso claramente passa pela cultura da empresa. É um grande desafio cultural em todas as empresas, e na pequena um pouco mais. É fácil vender tecnologia, mas muitos projetos de transformação digital fracassam porque são implementados sem entender o valor que se quer entregar", afirmou o CEO, que ainda recomendou "pensar grande e agir passo a passo". (ANSA).

